Яка пенсія, якщо є повний стаж

Основними факторами, що впливають на розмір пенсії, є не лише рівень заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, але й наявність необхідного стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно, громадяни з 40-річним страховим стажем мають право вийти на пенсію за віком. Для них пенсія розраховується за формулою, яка враховує коефіцієнт заробітку та кількість років стажу. Тобто, чим більший стаж й чим вища офіційна зарплата, тим більша буде пенсія.

Важливо! На розмір пенсії також можуть впливати додаткові виплати чи надбавки. Наприклад, люди, які працювали в складних або небезпечних умовах, можуть мати право на пільгову пенсію або додаткові виплати.

Щоб дізнатися, яка пенсія вас очікує, можна скористатися пенсійним калькулятором. Для цього необхідно увійти в персональний кабінет на порталі Пенсійного фонду України та виконати такі кроки: