Какая пенсия, если есть полный стаж

Основными факторами, влияющими на размер пенсии, является не только уровень заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, но и наличие необходимого стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно, граждане с 40-летним страховым стажем имеют право выйти на пенсию по возрасту. Для них пенсия рассчитывается по формуле, которая учитывает коэффициент заработка и количество лет стажа. То есть, чем больше стаж и чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсия.

Важно! На размер пенсии также могут влиять дополнительные выплаты или надбавки. Например, люди, которые работали в сложных или опасных условиях, могут иметь право на льготную пенсию или дополнительные выплаты.

Чтобы узнать, какая пенсия вас ожидает, можно воспользоваться пенсионным калькулятором. Для этого необходимо войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины и выполнить следующие шаги: