Какая пенсия, если есть полный стаж
Основными факторами, влияющими на размер пенсии, является не только уровень заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, но и наличие необходимого стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Согласно, граждане с 40-летним страховым стажем имеют право выйти на пенсию по возрасту. Для них пенсия рассчитывается по формуле, которая учитывает коэффициент заработка и количество лет стажа. То есть, чем больше стаж и чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсия.
Важно! На размер пенсии также могут влиять дополнительные выплаты или надбавки. Например, люди, которые работали в сложных или опасных условиях, могут иметь право на льготную пенсию или дополнительные выплаты.
Чтобы узнать, какая пенсия вас ожидает, можно воспользоваться пенсионным калькулятором. Для этого необходимо войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины и выполнить следующие шаги:
- В персональном кабинете найти раздел "Пенсионный калькулятор", который автоматически подтягивает информацию о ваших доходах и стаже.
- Для расчета пенсии выбрать функцию "Алгоритм расчета с учетом стажа, что будет приобретено до пенсионного возраста". Это позволит получить ориентировочный прогноз будущих выплат.