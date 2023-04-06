Ціна великоднього кошика: які продукти подорожчали найбільше

За рік війни усі продукти суттєво подорожчали, а ціна великоднього кошика на чотирьох осіб зросла на 24,4%. При цьому купівельна спроможність українців суттєво зменшилася.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб у близько 1 208,78 гривні. Про це 24 Каналу розповів Академік НААН Юрій Лупенко.

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Тобто великодній кошик цьогоріч обійдеться на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 гривні.

Як подорожчали складові традиційного великоднього кошика

Яйця

У 2023 році ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 гривні (65–75 гривень за десяток). Курячі яйця здорожчали через атаки ворога на птахоферми та подорожчання електроенергії.

М'ясні продукти

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти:

домашня ковбаса – 175 гривень за пів кілограма (340–400 гривень за кіло),

буженина – 219,50 гривні за пів кілограма (425–459 гривень за кіло).

Подорожчало і сало – до 110 гривень за пів кіло з розрахунку 210–300 гривень за кілограм. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Молочні продукти

Серед молочних продуктів найдорожче обійдеться твердий сир – від 375 до 457,50 гривні за кілограм, пів кіло вершкового масла коштуватиме 171,25 гривні – від 68,50 до 72,38 гривні за пачку 200 грамів, пів кіло м'якого сиру обійдеться у 87,50 гривні – від 30 до 38 гривень за пачку 200 грамів.

Хрін, сіль та кагор

Ціна 250 грамів хріну складе 16 гривень – від 14 до 22 гривень. Усе залежить від виробника та смакових складових. Вартість солі складає 2 гривні за 100–150 грамів. Пляшка кагору коштує у середньому 120 гривень.

Овочі та фрукти

Ціна на овочі зросла на 1,1–25,0% за рік: