Зростання ВВП України може прискоритися у 2025 році

Уже до кінця 2024 року зростання ВВП України може змінитися з 3,7% до 4,0%. Проте протягом наступних двох років цей показник зросте ще більше.

Як зросте ВВП України

Вже наступного року показник підніметься до 4,3% та до 4,6% у 2026 році, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році – до 4%,

– написали у НБУ.

НБУ оприлюднив прогноз, згідно з яким очікується, що українська економіка зросте на 4,3 – 4,6% у 2025-2026 роках. Очікуване зростання пояснюється:

значними фіскальними стимулами, підтриманими значним міжнародним фінансуванням;

зростанням доходів домогосподарства;

збільшенням обсягів виробництва в рослинництві;

високим зовнішнім попитом.

У ІІ кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 3,7% у річному вимірі, що відповідає оцінкам НБУ. Однак, як і очікувалося, економічне зростання сповільнилося через значний дефіцит енергоресурсів. Така ситуація негативно вплинула як на ділові, так і на споживчі настрої, що призвело до зниження ділової активності в різних секторах.