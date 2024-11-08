Как вырастет ВВП Украины

Уже в следующем году показатель поднимется до 4,3% и до 4,6% в 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько выше урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году – до 4%,

– написали в НБУ.

НБУ обнародовал прогноз, согласно которому ожидается, что украинская экономика вырастет на 4,3 – 4,6% в 2025-2026 годах. Ожидаемый рост объясняется:

значительными фискальными стимулами, поддержанными значительным международным финансированием;

ростом доходов домохозяйства;

увеличением объемов производства в растениеводстве;

высоким внешним спросом.

Во II квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 3,7% в годовом измерении, что соответствует оценкам НБУ. Однако, как и ожидалось, экономический рост замедлился из-за значительного дефицита энергоресурсов. Такая ситуация негативно повлияла как на деловые, так и на потребительские настроения, что привело к снижению деловой активности в различных секторах.