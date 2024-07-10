Очікування уряду щодо зростання української економіки погіршилися

Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту на 2024 рік. Відтак, очікуваний ВВП зменшився з 4,6% до 3,5%.

Прогноз щодо ВВП у 2024 році

Прогноз був розроблений Міністерством економіки України за участі відповідних центральних органів виконавчої влади.

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В повідомленні зазначено, що основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2025-2027 роки були затверджені постановою Кабінету міністрів України від 28 червня 2024 року №780.

При розробці прогнозу, враховуючи оновлення статистичних даних, появу нових показників та зміну припущень, які закладаються до прогнозних розрахунків, було уточнено дані за 2024 рік, який слугує базою для розрахунку.

За підсумками 2024 року очікується:

номінальний обсяг ВВП – 7 484,7 мільярда гривень;

реальне зростання ВВП на рівні 3,5%.

Погіршений прогноз на 2025 рік

Нагадаємо, що уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,7%, у порівнянні з раніше очікуваними 6,8%.

Міжнародний валютний фонд також знизив свої прогнози щодо зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. МВФ очікує зростання ВВП України у 2024 році на 2,5-3,5%, а прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.