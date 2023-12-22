Яким спеціалістам в Україні найбільше платять

Розмір заробітної плати залежить від багатьох обставин. Одним з найбільш вагомих факторів можна сміливо назвати попит на певну спеціальність.

Які зараз зарплати українців

Відповідно до статистики Держстату, за період з липня по вересень 2023 року середня зарплата українців була на рівні 17 937,3 гривні. У 2022 році цей же показник був на 22,7% менший.

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Спеціалісти з яких сфер мають найбільшу зарплату, згідно з опублікованими даними:

Інформація та телекомунікації середній показник 37 542 гривні, він зріс на 20,3%;

Фінансова та страхова діяльність – 34 189 гривень – 29,8%;

Державне управління та оборона – 24 168 гривень – 29,8%;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 гривня – 23,5%;

Освіта – 12 180 – 8,2%.

Якими будуть зарплати у 2024 році

Кабмін очікує, що у наступному році українці почнуть отримувати більші виплати. На це впливатиме значна кількість факторів, зокрема стабілізація економіки та попит на кваліфікованих спеціалістів. В середньому цей показник має сягнути 21 809 гривень.

У 2023 році номінальною вважається зарплата у розмірі 18 527 гривень. При цьому, у 2022 це значення було 14 847 гривень.