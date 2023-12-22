Про що новий закон

З 21 грудня українці зможуть платити зменшені у 3 рази річні відсотки за споживчими кредитами. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

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У прийнятому рішенні зафіксовано, що починаючи з 21 грудня 2023 року ставка за мікрокредитами не має бути більшою як 1% на добу. Тобто українцям не доведеться платити 900% річних при отриманні мікропозики.

Варто зазначити, що зниження ставки має відбутися не одразу. Фінансові установи зобов'язані її зменшувати поступово.

Які ще зміни відбудуться у кредитуванні

Відповідно до прийнятого рішення, тепер споживачі будуть ще більше захищені від незаконних дій з боку фінансових установ. Зокрема, вимагання коштів у вигляді доданих за заборгованість відсотків, про які не йшлося в контракті.

Також, для українців тепер буде не просто взяти кредит. Якщо громадянин уже має позику, мікрокредитна організація має надати про це відповідну інформацію у кредитне бюро.

Фінансова установа зобов'язана здійснити якісну перевірку платоспроможності заявника. Якщо людина не має стабільного доходу і не закриває наявні заборгованості, їй мають відмовити.