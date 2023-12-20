Наскільки зросте середня зарплата

У Кабміні вважають, що у наступному році середня зарплата може збільшитись на 5,5 тисяч гривень. Вірогідно, вона становитиме 21,8 тисячі гривень.

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Також урядовці вважають, що протягом наступних декількох років рівень безробіття в Україні сильно знизиться. Якими будуть середні зарплати, відповідно до прогнозу:

2024 рік – 21 809 гривень;

2025 рік – 25 732 гривень;

2026 рік – 30 260 гривень.

Відповідно до даних Держстату, середня зарплата в Україні за перше півріччя 2023 року склала 16,3 тисячі гривень.

Що вплине на зростання зарплати

Одним з найважливіших факторів зростання зарплати є рівень інфляції. Оскільки це значення буде збільшуватись, підвищаться і зарплатні виплати. Потрібно розуміти, що на цей показник також впливає зростання прожиткового мінімуму.

Варто брати до уваги і дефіцит кваліфікованих кадрів, який виник зараз через відтік населення за кордон. Працедавці переманюють та зацікавлюють спеціалістів, пропонуючи їм вищі зарплатні виплати. Відповідно до цих тенденцій змінюється і загальний ринок праці.