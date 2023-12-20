Насколько вырастет средняя зарплата

В Кабмине считают, что в следующем году средняя зарплата может увеличиться на 5,5 тысячи гривен. По идее, она будет составлять 21,8 тысячи гривен.

Читайте также Можно ли избежать комиссий на криптобирже: рассказываем все, что следует знать

Также чиновники считают, что в течение следующих нескольких лет уровень безработицы в Украине сильно снизится. Какими будут средние зарплаты, согласно прогнозу:

2024 год – 21 809 гривен;

2025 год – 25 732 гривен;

2026 год – 30 260 гривен.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине за первое полугодие 2023 года составила 16,3 тысяч гривен.

Что повлияет на рост зарплаты

Одним из важнейших факторов роста заработной платы, является уровень инфляции. Поскольку это значение будет увеличиваться, повысятся и зарплаты. Следует понимать, что на этот показатель также влияет рост прожиточного минимума.

Нужно принимать во внимание и дефицит квалифицированных кадров, возникший сейчас из-за оттока населения за границу. Работодатели переманивают и заинтересуют специалистов, предлагая им более высокие зарплатные выплаты. В соответствии с этими тенденциями изменяется и общий рынок труда.