Какие сейчас зарплаты украинцев

Согласно статистике Госстата, за период с июля по сентябрь 2023 средняя зарплата украинцев была на уровне 17 937,3 гривны. В 2022 году этот же показатель был на 22,7% меньше.

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Специалисты из каких сфер имеют наибольшую зарплату, согласно опубликованным данным:

Информация и телекоммуникации средний показатель 37 542 гривны, он вырос на 20,3%;

Финансовая и страховая деятельность – 34 189 гривен – 29,8%;

Государственное управление и оборона – 24 168 гривен – 29,8%;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24 141 гривна – 23,5%;

Образование – 12 180 – 8,2%.

Какими будут зарплаты в 2024 году

Кабмин ожидает, что в следующем году украинцы начнут получать большие выплаты. На это повлияет значительное количество факторов, в частности стабилизация экономики и спрос на квалифицированных специалистов. В среднем этот показатель должен составить 21 809 гривен.

В 2023 году номинальной считается зарплата в размере 18 527 гривен. При этом в 2022 году это значение было 14 847 гривен.