Пенсія зросте не одразу: для кого з українців підвищення виплат відбудеться із запізненням
- У квітні 2025 року пенсії зростуть для працюючих пенсіонерів.
- При цьому, доплата пенсіонерам надійде у червні.
У березні 2025 року відбудеться нова індексація пенсій. Однак, є пенсіонери у яких виплати почнуть зростати. у квітні. При цьому відчують збільшення вони набагато пізніше.
У кого з пенсіонерів збільшаться пенсії у квітні
У квітні зростуть пенсії працюючих пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або у разі доцільності з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Перерахунок пенсій таких осіб відбудеться автоматично. Розпочатися він має з 1 квітня.
Зверніть увагу! Автоматичне перерахування пенсій відбувається, якщо пенсіонер заробив станом на лютий поточного року 2 роки стажу. При цьому, якщо стаж зароблений пізніше, особа має подати спеціальну заяву у ПФУ.
Чому пенсії зростатимуть із запізненням
Нарахування таких доплат відбудеться аж у червні. Це пов'язано з тим, що страхувальники подають звіти за І квартал року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і у травні.
Зауважте! У червні пенсіонери отримають доплату одразу за 3 місяці.