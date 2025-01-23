Мінімальна пенсія може зрости: за яких умов це відбудеться
- Кабмін заморозив мінімальну пенсію, прожитковий мінімум та інші соцстандарти до 2028 року.
- Нардеп Михайло Цимбалюк вважає, що підвищення пенсій та зарплат стимулює економіку та приносить додаткові податкові доходи.
Кабмін заморозив мінімальну пенсію, прожитковий мінімум та деякі інші величини до 2028 року. Відповідно, у 2025 році вони не мали б зростати.
Коли можуть змінитись вказані мінімуми
Нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що є імовірність збільшення соціальних стандартів цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українські новини".
Читайте також Найбільше криптобіржа світу підтримала мемкоїн Трампа: що це означає
За словами Цимбалюка, така можливість з'явиться, завдяки 40 мільярдам євро, що надійдуть від партнерів.
Я думаю, що все ж таки Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому, що тоді буде економічне зростання.
Цимбалюк каже, що заморожування соціальних стандартів – це несправедливе рішення. До того ж підвищення пенсій і зарплат принесе додаткові кошти у бюджет у вигляді податків.
Ми в цьому процесі рухаємося і я думаю, що уряд на це піде, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть у крамниці, платять комунальні та таким чином стимулюють розвиток економіки, а не ховають гроші "під матрац",
– наголосив нардеп.
Зверніть увагу! Якщо зростуть соціальні стандарти, збільшаться і залежні від них виплати. Наприклад, допомога при народженні дітей.