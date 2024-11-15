Мінімальна зарплата у 2025 році: на які суми можуть розраховувати українці

У 2024 році мінімальна зарплата зростала двічі. З 1 січня цей показник збільшився до 7 100 гривень, а уже у квітні сягнув – 8 000 гривень.

Чи збільшиться мінімальна зарплата у 2025

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав соціальну сферу пріоритетною для держави. Проте нового зростання деяких соцпоказників у наступному році усе ж не очікується, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік.

Марченко наголосив, що фінансування соціальної сфери залишатиметься стабільним і протягом наступного року.

Які показники заморозив уряд

Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки. Відповідно до цього документу незмінним залишатимуться:

мінімальна пенсія;

мінімальна зарплата;

прожитковий мінімум.

Зверніть увагу! Згідно з декларацією, наступні зміни вказаних показників відбудуться уже у 2028 році.