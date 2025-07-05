Нова напруга, але старі рахунки: чи вплине перехід на 230 вольт на комуналку
- Україна перейшла на нову напругу з 220 вольт на 230 вольт, але це не вплине на рахунки за електроенергію.
- Експерти пояснюють, що зміна напруги не вимагає жодних змін у побутових приладах, за винятком старих радянських моделей.
Україна перейшла на нову напругу з 220 вольт на 230 вольт. Енергетики заспокоюють: ані робота приладів, ані рахунки за світло не зміняться.
Чи треба буде платити за світло більше через напругу 230 вольт
У коментарі для 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що зміна напруги з 1 липня ніяк не стосуватиметься споживачів. Крім того, різних заходів для адаптації щодо цього не потрібно робити.
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За словами Рябцева, зміна напруги не впливатиме й на те, скільки сім'я платитиме за світло.
Річ у тому, що оплата йде не за рівень напруги, а спожиту енергію.
Про це зауважили у у ДТЕК, де пояснили, що спожиті кіловат-години та напруга не пов'язані.
Ви платите за спожиту електроенергію, тобто за кіловат-години. Напруга – це тиск у системі, а не кількість електрики, тому жодних нових цифр у квитанції не буде,
– резюмують у ДТЕК.
Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом додав, що змінювати розетки або ж спеціально перевіряти прилади у квартирі чи будинку не потрібно.
Єдине виключення – старі радянські прилади, з якими ймовірно будуть певні порушення у роботі.
Проблеми можуть виникнути й з дешевими та неякісними приладами з Китаю. Але тут швидше буде вина самої компанії, що їх виготовляє, адже стандарти для всіх однакові й китайські прилади повинні бути налаштовані на напругу в 230 вольт.
Зауважте! Насправді процес переходу на нову номінальну напругу у 230 вольт тривав ще задовго до 1 липня – десь 10 років, каже Геннадій Рябцев. Таким чином, номінальна напруга у 230 вольт за національним стандартом є ще десь з 2014 року.