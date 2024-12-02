Тариф на газ для населення у грудні: чого чекати українцям від нових платіжок

Вартість газу для побутових споживачів останні декілька сезонів залишається незмінною. Йдеться, зокрема, про тариф від Нафтогазу. Варто враховувати, що деяких українських абонентів обслуговують інші компанії.

Що буде з тарифом на газ

Тариф на газ для побутових споживачів не буде змінюватись до кінця опалювального сезону, тобто, травня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Зверніть увагу! Нафтогаз – постачальник останньої надії (ПОН).

Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Чернишов зауважив, що тариф на газ у Нафтогазі і надалі становитиме 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників вартість газу для побутових споживачів варіюється в межах від 7,70 до 9,99 гривні.