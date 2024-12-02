Что будет с тарифом на газ

Тариф на газ для бытовых потребителей не будет меняться до конца отопительного сезона, то есть, мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

Читайте также Как посчитать собственную пенсию в зависимости от размера зарплаты

Обратите внимание! Нафтогаз – поставщик последней надежды (ППН).

Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Чернышев отметил, что тариф на газ в Нафтогазе и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков стоимость газа для бытовых потребителей варьируется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны.