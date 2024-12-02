Що треба знати про обчислення пенсії

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" містить формулу розрахунку і пояснює, як враховується зарплата для цього обчислення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб отримати мінімальну пенсію (приблизно 2 800 гривень), необхідно мати офіційну зарплату не нижче мінімальної, встановленої на 2024 рік.

Якщо пенсія виходить меншою за цей рівень, держава доплачує соціальну допомогу.

Наприклад! Якщо людина мала зарплату близько 20 тисяч гривень, її пенсія може скласти приблизно 7 тисяч гривень.

Як порахувати пенсію

Формула розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія (П) = Заробітна плата (ЗП) × Коефіцієнт страхового стажу (КСП)

Що означають ці показники:

Заробітна плата (ЗП) : Це не просто ваша зарплата, а її спеціальний «коефіцієнт», який враховує, як вона співвідноситься із середньою зарплатою по країні.

Коефіцієнт страхового стажу (КСП): Відображає стаж роботи та його вплив на розмір пенсії.

Як обчислити КСП:

Стаж у місяцях (См) : Скільки місяців людина офіційно працювала та платила внески. Наприклад, якщо стаж – 35 років, це 420 місяців.

: Скільки місяців людина офіційно працювала та платила внески. Наприклад, якщо стаж – 35 років, це 420 місяців. Оцінка одного року стажу (Вс): У солідарній системі це фіксоване значення – 1% за рік стажу.

Зауважте! Максимальний КСП не може перевищувати 0,75 для більшості людей і 0,85 для тих, хто працював у важких умовах (наприклад, під землею). Для 35-річного стажу КСП дорівнює 0,35.

Якими можуть бути пенсії при різних зарплатах

Розмір пенсії залежить від зарплати, з якої проводяться розрахунки. Ось кілька прикладів: