Як зміняться тарифи на світло та газ з 1 січня

Цьогоріч вартість електроенергії зросла майже вдвічі. Водночас тариф на газ для побутових споживачів залишається незмінним останні декілька років.

Як зміниться тариф на газ

З 1 січня 2025 року тариф на газ не зазнає змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Зверніть увагу! Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифу на газ.

Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Тобто, побутові споживачі, яких обслуговує Нафтогаз і надалі сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр газу. У інших регуляторів вартість блакитного палива варіюється в межах від 7,70 до 9,99 гривні.

Чи подорожчає електроенергія

Як повідомляє Міненерго, тариф на електроенергію і надалі становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця пільгова вартість встановлена до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо! Деякі українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше.