У кого зросте пенсія на майже 1000 гривень у лютому

Пенсіонери мають право на різноманітні надбавки та доплати до пенсії. Завдяки цим виплатам їхня пенсія може сильно зрости.

Які критерії для отримання цієї доплати

Пенсіонери, що мають погіршений стан здоров'я мають право на доплату до пенсії – 944 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Хто зможе отримати таку доплату у лютому:

пенсіонери старше 80 років, які проживають на самоті;

водночас така особа має отримувати пенсію за віком;

також вони мають потребувати стороннього догляду через погіршений стан здоров'я.

Щоб отримати таку доплату, особа має звернутись у ПФУ і надати документи, які підтверджують погіршений стан здоров'я, зокрема, висновок лікарсько-консультативної комісії.

Зверніть увагу! Розмір цієї доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривні). Виплата складає 40% від вказаного значення.