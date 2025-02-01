Какие критерии для получения этой доплаты
Пенсионеры, имеющие ухудшенное состояние здоровья имеют право на доплату к пенсии – 944 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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Кто сможет получить такую доплату в феврале:
- пенсионеры старше 80 лет, которые проживают в одиночестве;
- при этом такое лицо должно получать пенсию по возрасту;
- также они должны нуждаться в постороннем уходе из-за ухудшенного состояния здоровья.
Чтобы получить такую доплату, лицо должно обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья, в частности, заключение врачебно-консультативной комиссии.
Обратите внимание! Размер этой доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривны). Выплата составляет 40% от указанного значения.