Як зміняться тарифи на газ та електроенергію з 1 квітня

У квітні підвищення тарифу на електроенергію не передбачається. Щобільше, він має бути сталим щонайменше до кінця цього місяця.

Яким буде тариф на електроенергію з 1 квітня

Тариф на електроенергію зараз – 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Є споживачі, що можуть платити вдвічі менше. Йдеться про власників двозонних лічильників:

Річ у тім, що для таких споживачів тариф ділиться:

денний тариф діє з 7:00 до 23:00 і складає – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо! Власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію менше за певних умов. Зокрема, враховуються об'єми споживання.

Як зміниться тариф на газ

Вартість газу для побутових споживачів у квітні не зміниться. "Нафтогаз" і надалі залишатиметься постачальником останньої надії (це компанія обслуговує більш як 90% українських споживачів).

Тариф у цього регулятора – 7,96 гривні за кубометр. У інших компаній вартість газу коливається в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Тариф на доставку газу оплачується окремо і розраховується індивідуально.