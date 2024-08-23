Чи залишиться пільгова ціна на газ: в уряді дали відповідь
23 серпня 2024, 17:43Читать новость на русском
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла продовжать до весни.
Пільговий період до весни
Денис Шмигаль додав, рішення діятиме до 30 квітня 2025 року. Це означає, що термін триватиме до кінця наступного опалювального сезону.
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Зверніть увагу! Із заяв прем'єр-міністра, ця зима буде дуже непростою для України.
Попри цілодобові ремонти та відновлення енергообладнання, в Україні досі залишається чимало пошкоджених об'єктів енергетики.
- Нагадуємо, що у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила мораторій на підвищення тарифі на газ, тепло та гарячу воду для населення.
- Компанія "Нафтогаз України", яка утримує понад 98% ринку, залишила ціна для населення на рівні 7,96 гривні за кубометр.
- Водночас газ для виробників тепла для населення складає 7,42 гривні за кубометр.