Чи буде індексація грошового забезпечення в ЗСУ у 2025 році

Військовослужбовці ЗСУ отримують грошове забезпечення, яке залежить від місця служби та виконуваних завдань. Це забезпечення включає посадовий оклад, надбавки та винагороди, а також підлягає індексації.

Особливості грошового забезпечення військових

Згідно з Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці користуються всіма правами та свободами, закріпленими в Конституції України, передає 24 Канал.

Читайте також Скільки грошей Україні потрібно для виплати зарплат і пенсій

Оскільки служба пов'язана з виконанням обов'язків щодо захисту країни, військові Збройних Сил України мають право на законні пільги, гарантії та грошові компенсації.

Стаття 9 цього закону визначає, що грошове забезпечення військовослужбовця складається з:

посадового окладу та окладу за військовим званням;

щомісячних доплат, надбавок, постійних винагород та премій;

одноразових виплат та додаткових видів забезпечення.

Розмір грошового забезпечення залежить від:

посади військовослужбовця;

військового звання;

терміну служби;

умов військової служби;

кваліфікації;

наукового ступеня та вченого звання.

Також грошове забезпечення військовослужбовців підлягає індексації згідно із законом.

Правила індексації зарплат в Україні

Підвищення зарплат, пов'язане з індексацією, має відбуватися з першого числа місяця, що настає після офіційного оприлюднення індексу споживчих цін. У 2025 році індексація проводиться, якщо індекс споживчих цін перевищує поріг індексації, встановлений на рівні 103%.

Державна служба статистики обчислює індекс споживчих цін не пізніше 10 числа місяця, що йде після звітного. Цей індекс публікується в офіційних виданнях, після чого фінансові відділи здійснюють обчислення зарплат, зокрема грошового забезпечення військових.

Зауважте! Сума індексації зарплати визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділену на 100%.