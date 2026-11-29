У Кривому Розі припиняють роботу металургійного комбінату "АрселорМіттал". Процес зупинки виробництва триватиме до грудня. Через це близько 14,5 тисячі працівників відправлять додому, однак вони залишаться у штаті компанії та отримуватимуть дві третини зарплати.

Про це очільник Ради оборони Кривого Рогу повідомив виданню Financial Times.

Чому зупиняють завод "АрселорМіттал"

Рішення про припинення виробництва компанія ухвалила ще у вересні. Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо пояснив, що російські ракетні удари пошкодили дві доменні печі, які залишалися в робочому стані. Вони є основою виробництва чавуну.

За його словами, підприємство більше не може безпечно продовжувати роботу. Зупинка такого великого металургійного комплексу є складним технічним процесом, адже необхідно поступово охолодити обладнання та підготувати його до тривалого простою.

Після завершення цього процесу на підприємстві залишать приблизно 1,5 тисячі працівників. Вони підтримуватимуть інфраструктуру та стежитимуть за станом обладнання. Решту співробітників відправлять додому зі збереженням двох третин заробітної плати.

Як зупинка заводу вплине на Кривий Ріг

Ситуація викликала занепокоєння у місцевої влади. Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що не вважає російські обстріли головною причиною зупинки підприємства.

В Україні ніде не безпечно. Насправді вони роблять це з економічних причин,

– наголосив Олександр Вілкул.

На його думку, рішення компанії передусім зумовлене економічними чинниками. Вілкул також наголосив, що "АрселорМіттал" забезпечує близько 30% надходжень до міського бюджету. Тому припинення роботи підприємства може суттєво позначитися на фінансовому становищі Кривого Рогу.

Водночас Мауро Лонгобардо запевнив, що компанія не планує залишати Україну. Однак навіть після завершення війни відновлення повноцінного виробництва потребуватиме значних інвестицій. Крім того, тривалий простій створює ризик втрати кваліфікованих працівників, які можуть шукати роботу в інших місцях.

Зупинка виробництва на "АрселорМіттал Кривий Ріг" може поставити під загрозу бронювання від мобілізації для тисяч працівників підприємства.

Річ у тім, що під час простою металурги отримуватимуть лише дві третини зарплати. Це може призвести до невиконання вимоги щодо мінімального рівня доходу, необхідного для економічного бронювання, – щонайменше трьох мінімальних зарплат.