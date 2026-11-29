Об этом глава Рады обороны Кривого Рога сообщил изданию Financial Times.

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Почему останавливают завод "АрселорМиттал"

Решение о приостановке производства компания приняла еще в сентябре. Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо пояснил, что российские ракетные удары повредили две доменные печи, которые оставались в рабочем состоянии. Они являются основой производства чугуна.

По его словам, предприятие больше не может безопасно продолжать работу. Остановка такого большого металлургического комплекса – сложный технический процесс, ведь необходимо постепенно охладить оборудование и подготовить его к длительному простою.

По завершении этого процесса на предприятии останутся примерно 1,5 тысячи работников. Они будут поддерживать инфраструктуру и следить за состоянием оборудования. Остальных сотрудников отправят домой с сохранением двух третей заработной платы.

Как остановка завода повлияет на Кривой Рог

Ситуация вызвала беспокойство у местных властей. Глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что не считает российские обстрелы главной причиной остановки предприятия.

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В Украине нигде не безопасно. На самом деле они делают это по экономическим причинам– подчеркнул Александр Вилкул.

По его мнению, решение компании в первую очередь обусловлено экономическими факторами. Вилкул также подчеркнул, что "АрселорМиттал" обеспечивает около 30% поступлений в городской бюджет. Поэтому приостановка работы предприятия может существенно сказаться на финансовом положении Кривого Рога.

В то же время Мауро Лонгобардо заверил, что компания не планирует уходить из Украины. Однако даже после окончания войны возобновление полноценного производства потребует значительных инвестиций. Кроме того, длительный простой создает риск потери квалифицированных работников, которые могут искать работу в других местах.

Остановка производства на "АрселорМиттал Кривой Рог" может поставить под угрозу бронирование от мобилизации для тысяч работников предприятия.

Дело в том, что во время простоя металлурги будут получать лишь две трети зарплаты. Это может привести к невыполнению требования о минимальном уровне дохода, необходимом для экономического бронирование, – не менее трех минимальных зарплат.