Дружба важливіша за санкції: Трамп може піти назустріч Орбану щодо російської нафти

У п'ятницю, 7 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічається у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. На цій зустрічі угорський політик спробує домовитися про виняток для Угорщини щодо нових санкцій проти російської нафти.

Чому Трамп може поступитися Орбану?

Дружні стосунки з Трампом можуть допомогти Орбану вибити бажані послаблення, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Президент США вважає угорського прем'єра своєрідним однодумцем. І сам неодноразово заявляв про теплі відносини між ними.

Саме це викликає занепокоєння в Європі напередодні особистої зустрічі двох політиків, яка відбудеться за кілька тижнів після запровадження Вашингтоном санкцій проти російських нафтових компаній.

За словами поінформованих джерел, у США не відкидають можливості, що Трамп може погодитися на виняток з дії санкцій для Угорщини, зважаючи на близькі відносини з Будапештом.

Як зазначає видання, такий крок Трампа може суттєво ослабити американські санкції проти Росії та й суперечить позиції президента, який неодноразово критикував Європу за продовження імпорту російської нафти.

Корім того, поступки Орбану стали б ударом по зусиллях України та ЄС, які місяцями намагаються переконати Вашингтон посилити тиск на Москву.

Ми звикли до спроб розколоти європейську єдність. Якщо Трамп зробить виняток для Орбана, це радше стане символічним сигналом для Путіна та світу: що готовність реально карати Росію слабшає,

– зазначив європейський чиновник.

За даними джерел, під час зустрічі Трампа та Орбана очікується кілька торгівельних домовленостей, а також щодо оборонного партнерства та культурних проєктів.

При цьому вони не виключають, що Трамп може несподівано оголосити про зміну політики щодо імпорту російської нафти до Угорщини просто під час розмови з Орбаном в Овальному кабінеті.

Варто знати! Технічно звільнення Угорщини від санкцій є складним процесом. Він потребуватиме нових рішень Мінфіну США та згоди європейських банків.

Як Орбан намагається улестити Трампа?

Щоб зберегти імпорт російської нафти, Орбан нібито готується запропонувати Трампу під час зустрічі масштабну енергетичну угоду, пише Index.

Урядові джерела Угорщини повідомили, що Будапешт готовий поглибити співпрацю з США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих елементів.

За лаштунками також готується не лише енергетична, а й геополітична угода між США та Угорщиною,

– додають джерела.

Для США така енергетична угода стратегічно важлива, оскільки Вашингтон шукає нові ринки збуту, щоб розширити експорт своїх енергоресурсів.

Чому Угорщина прагне уникнути санкцій?