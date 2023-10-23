Орбан на поклоні в Путіна: Угорщина збільшить імпорт російського газу

Під час поїздки російського резидента до Пекіну минулого тижня, Путін зустрівся з Віктором Орбаном. Російський "Газпром" почне експортувати додатковий газ до Угорщини та надасть Китаю додаткові 600 мільйонів кубометрів цього року.

Угорщина імпортуватиме більше російського газу

Таким чином Росія хоче компенсувати втрату більшості своїх ринків у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. В основному це трапилося через вибухи, які серйозно пошкодили газопроводи "Nord Stream" на дні Балтійського моря, минулого року. Розслідування досі триває і ще не встановило, хто до цього причетний.

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Угорщина це єдина країна у складі ЄС та НАТО, чий лідер прем’єр-міністр Віктор Орбан, підтримує дружні зв’язки з Путіним після 24 лютого 2022 року.

Угорський лідер на зустрічі у Пекіні наголосив, що країна ніколи не хотіла протистояти Росії і завжди намагалася підтримувати двосторонні контакти. У відповідь на це посол США в Угорщині заявив, що рішення Орбана продовжити зустріч викликало "тривогу", а прем'єр-міністр Естонії сказав, що зображення, на яких вони з Путіном потискають руки "дуже неприємні".

І у нас є домовленість, що найближчої зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі… Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на ринок Китаю. Причому ми це робимо вже кілька років. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) буде 600 мільйонів кубометрів газу,

– сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Додаткові поставки газу в Угорщину цього року склали 1,3 мільярда кубометрів. До слова саме ця країна вважається потенційним противником рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, яке відбудеться грудні цього року.

Молдова не купуватиме російський газ

Міністр енергетики Молдови Віктор Парликов на початку жовтня заявив, що країна більше не купуватиме російський газ. Це дозволить їй купувати ресурс у європейських постачальників за вигіднішими цінами.

Ми більше не купуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, яка контролюється конституційною владою,

– пояснив він.

Нині "Газпром" постачає близько 5,7 мільйона кубометрів газу в день до окупованого Придністров’я. Саме там Молдова закуповує електроенергію, яка до слова виробляється на російському газі. Чи будуть зміни у цьому питанні політик не розповів.