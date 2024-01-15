Найбільша сума за 13 років: США надалі годує Росію грошима за ядерне паливо

У 2023 році, вперше з 2010 року, експорт російського ядерного палива до США склав трішки більше, ніж мільярд доларів. Це шалена сума, яку американці заплатили країні-агресорці. Зрозуміло, що отримані кошти Росія спрямує на ведення загарбницької війни в Україні.

Звідки Росії бере гроші на ведення війни

Як повідомляють російські ЗМІ, сума за ядерне паливо, яке Росія продала США, встановила рекордний показник з 2010 року. За 11 місяців 2023 року вона склала 1 мільярд доларів.

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За весь 2022 рік експорт російського урану в США навіть не перевищив мільярда – загальна сума була на рівні 766 мільйонів доларів.

З 2022 року вартість поставок російського урану зросла майже на половину. Цікаво, що у 2023 році вартість урану на світовому ринку продовжувала рости – ціна перевищила 94 долари за фунт.

Скільки США заплатили країні-агресорці

У листопаді 2023 року вперше за пів року Росія стала головним експортером урану до США – було продано на 96 мільйонів доларів ядерного палива. До цього, у жовтні, вартість склала 63 мільйони доларів, а у вересні – 32 мільйони доларів.

– було продано на ядерного палива. До цього, у жовтні, вартість склала 63 мільйони доларів, а у вересні – 32 мільйони доларів. Для порівняння: у листопаді Великобританія продала США палива на 48,6 мільйона доларів, Японія — на 44 мільйони доларів, Бельгія — на 2,4 мільйона доларів.

Втім, ще у травні 2023 року країна-агресорка зробила поставку урану на суму аж в 177 мільйонів доларів.

Із заяв "Росатому" відомо, що організація в повному обсязі та у зазначений термін продовжуватиме постачати ядерне паливо. Таким чином атомна енергетика нібито повинна бути "огороджена від геополітичної турбулентності та протекціоністських обмежень".