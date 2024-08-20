Дохід від цих галузей шалений: завдяки чому тримається економіка Кремля
Поступово російська економіка починає відчувати наслідки через вплив санкцій. Однак попри це, дві галузі продовжують приносити Росії величезні прибутки, завдяки яким Кремль має змогу фінансувати війну в Україні.
Російська економіка досі тримається завдяки нафті та атомній енергії. Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що "Газпром" активно розпродає нерухомість в Москві, щоб якимось чином погасити борги.
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Що живить російську економіку
На сьогодні з прибуткових організацій в Росії залишилися "Енергоатом", "Росатом" та "Роснефть". Нафта взагалі становить 35% доходів російського бюджету.
"Росатом" поки що не має жодних санкційних обмежень. Компанія будує ядерну електростанцію в Туреччині, є активним постачальником ядерних збірок на ядерні електростанції Європи.
Також "Росатом" у співвласності має ядерну електростанцію в Угорщині. Крім того, росіяни долучилися до будівництва одної з найбільших європейських ядерних електростанцій у Фінляндії. "Росатом" має довгострокову угоду з національною енергетичною компанією Франції на поховання ядерних відходів французьких ядерних електростанцій.
До речі, до кінця 2023 року "Росатом" продавав збагачений уран в Сполучені Штати Америки для Westinghouse, який з російського збагаченого урану робив ядерні зборки. Тільки у 2024 році Westinghouse закінчив контракт і його не продовжували,
– мовив Пендзин.
Прибутковими для Росії є земельні метали. Поки що на них також не накладені жодні санкційні обмеження, тому що їх достатньо мало у світі. Дохід від цієї галузі не такий великий.