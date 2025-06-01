Чи можна звільнити пенсіонера без його згоди

Дуже часто роботодавці прагнуть звільнити працівників старшого віку. Вважається, що вони працюють менш ефективно. Саме тому перевага надається молодим фахівцям.

Чи мають право звільнити пенсіонера без пояснення причин Згідно з законодавством України, звільнити працівника виключно через його вік не можна, повідомляє 24 Канал. Читайте також В Україні накопичили понад 10 мільярдів гривень невиплачених пенсій: де їх зберігатимуть Водночас звільнення може відбутися на загальних підставах, вони передбачені декількома статтями КЗпП України: стаття 40 – "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу";

стаття 41 – "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов". Який зараз вік виходу на пенсію в Україні? Українці можуть Українці можуть піти на пенсію на загальних підставах у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на заслужений відпочинок залежить, зокрема, від кількості набутого стажу (ця норма визначається окремо для кожної вікової межі).