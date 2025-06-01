1 червня, 14:31
Чи можна звільнити пенсіонера без його згоди
Основні тези
- Звільнити працівника виключно через його вік не можна згідно з законодавством України.
- Звільнення може відбутися на загальних підставах, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.
Дуже часто роботодавці прагнуть звільнити працівників старшого віку. Вважається, що вони працюють менш ефективно. Саме тому перевага надається молодим фахівцям.
Чи мають право звільнити пенсіонера без пояснення причин
Згідно з законодавством України, звільнити працівника виключно через його вік не можна, повідомляє 24 Канал.
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Водночас звільнення може відбутися на загальних підставах, вони передбачені декількома статтями КЗпП України:
- стаття 40 – "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу";
- стаття 41 – "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов".