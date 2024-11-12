Росія дозволила Новатеку і Сургутнафтогазу закрити звітність

Росія обмежить доступ до даних щодо нафти, газу та федерального бюджету. Володимир Путін підписав указ, який дозволяє компаніям Новатек та Сургутнафтогаз обмежити публічне розкриття інформації про свою діяльність.

Закритий доступ до даних

Росія наказала приховувати деякі данні щодо нафти, газу та федерального бюджету після початку повномасштабного вторгнення. Банки теж мають скоротити обсяги публічної інформації, щоб не допустити санкцій з боку Заходу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Володимир Путін видав указ, який змінює вимоги до розкриття інформації для публічних компаній, акції яких котируються на російській фондовій біржі. Традиційно ці компанії повинні розкривати фінансові результати, деталі значних угод та іншу важливу інформацію. Однак новий указ звільняє від цих зобов'язань певні проекти, якими управляє "Новатек", включаючи "Ямал СПГ" і "Арктик СПГ 2", які знаходяться під санкціями.

Нагадаємо! У жовтні Новатек зупинив комерційні операції на першій та єдиній діючій лінії свого проєкту "Арктик СПГ 2" і не планує відновлювати її роботу впродовж зими.

В листопаді 2023 року вже було складено список компаній, яким дозволено обмежувати розкриття інформації. Серед них найбільша нафтовидобувна компанія Росії Роснєфть та її підрозділи.