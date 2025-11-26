У Стамбулі помер колишній кримський політвʼязень і активіст Едем Бекіров

Едем Бекіров помер 24 листопада після тривалої хвороби. Чоловік був кримським активістом та політвʼязнем.

Про це пише 24 Канал із посиланням на представництво Президента України в Криму.

Що відомо про смерть Бекірова?

За активну громадську діяльність, яка сприяє захисту прав і свобод громадян та зміцненню української державності у грудні 2022 року указом Президента України Едему Бекірову призначено державну стипендію імені Левка Лук’яненка.

Для нас Крим – це просто вище нема, найвища точка, апогей, так скажу. І все, що відбувається з Кримом – це наш біль, це наша трагедія,

– казав активіст.

У відомстві підкреслили, що попри хвороби, з якими він боровся багато років, Едем Бекіров відвідував частину сім'ї, яка залишилася в окупованому Криму. Під час одного з візитів у 2018 році на адмінкордоні його затримало ФСБ, а згодом звинуватило у "зберіганні вибухових речовин". Завдяки численним зусиллям Україні вдалося звільнити Бекірова з російського полону у рамках обміну у 2019 році.

Під час перебування в ізоляторі у Сімферополі здоров'я активіста погіршилося. Навіть після звільнення, попри низку перенесених операцій, йому ставало гірше. У квітні 2022 року Едема Бекірова вдалося евакуювати до Стамбула на лікування. Однак після тривалої хвороби 24 листопада він помер в одній з місцевих лікарень.

"Він був втіленням незламної гідності, людиною, яка не схилила голови перед російською окупацією. Його незламна воля стала прикладом для всіх, хто бореться за Крим", – наголосили в представництві Президента.

