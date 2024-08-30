На порозі нового етапу життя: як по-особливому зустріти 1 вересня у школі

В Україні стартує новий навчальний рік 2024-2025. Учні повернуться на навчання 2 вересня.

Натомість 1 вересня у частині шкіл відбудуться святкування Дня знань. Освіта 24 пропонує сценарії до свята, аби залишити у пам'яті теплі шкільні моменти.

Дивіться також На яку тему проведуть перший урок у школах України

Сценарій свята на 1 вересня

День знань, навіть у час повномасштабної війни, є святом для учнів, батьків та вчителів. Вони дякують нашим воїнам за можливість жити, навчатися та викладати на рідній вільній українській землі. У цей день діти, незважаючи на формат навчання, знайомляться з новими однокласниками.

Зокрема, пам'ятним цей день є для першокласників, адже це – новий етап у житті та день нових знайомств з однолітками та педагогами. Також цей день запам'ятають і одинадцятикласники, для який цей навчальний рік стане завершальним у школі.

Де дозволяє безпекова ситуація і учні навчатимуться очно, школи можуть організувати урочистості з нагоди День знань офлайн.

Одинадцятикласники та першокласники, до прикладу, можуть зібратися на ранкову зустріч у День пешого дзвоника. Для учнів першого класу це буде хорошим першим кроком адаптації до школи та знайомство з першою вчителькою. "Вже літа днів було доволі, наступні линуть не такі. Відкриті навстіж двері в школі, прийшли до школи першачки", – звучатимуть слова на лінійці. Опісля на свято урочисло запросять пешокласників. Згодом лунатимуть вітання для інших учнів та вчителів.

Ведучі свята урочисто оголосять, що "розквітають посмішки навколо, радісно луна веселий сміх. Це моя найкраща школа зустрічає школярів своїх. Здрастуй, школо! Ненька-Україна нас вітає всіх із святом Знань!". Учні та вчителі при цьому вітатимуть одні одних. Педагоги також дадуть настанови своїм вихованцям про те, що успіх у житті забезпечать невтомна праця, досвід і освіта.

Ведучі свята нагадають школярам, що "ось і осінь прийшла – знову розпочалась навчальна пора". Зустрічатимуть по-особливому найменших "винуватців свята" – першокласників – з усмішками та настановами на порозі їхнього шкільного життя.