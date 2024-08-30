1 сентября в части школ состоятся празднования Дня знаний. Образование 24 предлагает сценарии к празднику, чтобы оставить в памяти теплые школьные моменты.

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Сценарий праздника на 1 сентября

День знаний, даже во время полномасштабной войны, является праздником для учеников, родителей и учителей. Они благодарят наших воинов за возможность жить, учиться и преподавать на родной свободной украинской земле. В этот день дети, несмотря на формат обучения, знакомятся с новыми одноклассниками.

В частности, памятным этот день является для первоклассников, ведь это – новый этап в жизни и день новых знакомств со сверстниками и педагогами. Также этот день запомнят и одиннадцатиклассники, для которых этот учебный год станет завершающим в школе.

Где позволяет ситуация с безопасностью и ученики будут учиться очно, школы могут организовать торжества по случаю День знаний оффлайн.

Одиннадцатиклассники и первоклассники, к примеру, могут собраться на утреннюю встречу в День пешего звонка. Для учеников первого класса это будет хорошим первым шагом адаптации к школе и знакомство с первой учительницей. "Уже лета дней было довольно, следующие несутся не такие. Открыты настежь двери в школе, пришли в школу первоклашки", – будут звучать слова на линейке. После на праздник торжественно пригласят пешеклассников. Впоследствии будут звучать поздравления для других учеников и учителей.

Ведущие праздника торжественно объявят, что "расцветают улыбки вокруг, радостно раздается веселый смех. Это моя лучшая школа встречает школьников своих. Здравствуй, школа! Ненька-Украина нас поздравляет всех с праздником Знаний!". Ученики и учителя при этом будут приветствовать друг друга. Педагоги также дадут наставления своим воспитанникам о том, что успех в жизни обеспечат неутомимый труд, опыт и образование.

Ведущие праздника напомнят школьникам, что "вот и осень пришла – снова началась учебная пора". Встречать по-особенному маленьких "виновников праздника" – первоклассников – с улыбками и наставлениями на пороге их школьной жизни.