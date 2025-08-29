Укр Рус
29 серпня, 21:57
Чи запланували урочистості з нагоди Дня знань у Харкові

Марія Волошин
Основні тези
  • З 1 вересня учні у Харкові будуть навчатися офлайн у спеціально збудованих підземних школах і переобладнаних станціях метро.
  • Урочистості до Дня знань відбуватимуться у підземних школах через постійні обстріли та руйнації у місті.

З 1 вересня учні у Харкові навчатимуться у безпечних локаціях офлайн. Мовиться про сім спеціально збудованих підземних школах і шість переобладнаних станцій метро.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Він уточнив, що лише у перший клас вже записалося 6 тисяч дітей.

Чи будуть у Харкові лінійки 1 вересня?

Терехов повідомив, що у місті урочистості до Дня знань відбуватимуться у підземних школах. 

Для нас це дуже важливо, бо це – емоція наших маленьких містян, 
– уточнив він.

Також посадовець наголосив на тому, що діти мають мати можливість навчатися. 

І навчання не тільки в системі онлайн, але й офлайн. Бо ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами. І руйнації жахливі, 
– додав Терехов.

Зараз очне навчання у Харкові можливе лише завдяки школам під землею. 

Як у Харкові підготувались до нового навчального року?

Терехов повідомив, що у місті будують підземні школи та вже переобладнали шість станцій метрополітену. 

Готуємо їх, для того, щоб 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені. Крім цього, ми будемо мати до 1 вересня ще сім шкіл під землею, 
– уточнив він. 

Він зауважив, що три з них побудували недавно. 