Чи запланували урочистості з нагоди Дня знань у Харкові
- З 1 вересня учні у Харкові будуть навчатися офлайн у спеціально збудованих підземних школах і переобладнаних станціях метро.
- Урочистості до Дня знань відбуватимуться у підземних школах через постійні обстріли та руйнації у місті.
З 1 вересня учні у Харкові навчатимуться у безпечних локаціях офлайн. Мовиться про сім спеціально збудованих підземних школах і шість переобладнаних станцій метро.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Він уточнив, що лише у перший клас вже записалося 6 тисяч дітей.
Дивіться також У якому форматі вчитимуться українські учні з 1 вересня
Чи будуть у Харкові лінійки 1 вересня?
Терехов повідомив, що у місті урочистості до Дня знань відбуватимуться у підземних школах.
Для нас це дуже важливо, бо це – емоція наших маленьких містян,
– уточнив він.
Також посадовець наголосив на тому, що діти мають мати можливість навчатися.
І навчання не тільки в системі онлайн, але й офлайн. Бо ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами. І руйнації жахливі,
– додав Терехов.
Зараз очне навчання у Харкові можливе лише завдяки школам під землею.
Дивіться також Учні вже напоготові: коли стартує новий навчальний рік у школах
Як у Харкові підготувались до нового навчального року?
Терехов повідомив, що у місті будують підземні школи та вже переобладнали шість станцій метрополітену.
Готуємо їх, для того, щоб 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені. Крім цього, ми будемо мати до 1 вересня ще сім шкіл під землею,
– уточнив він.
Він зауважив, що три з них побудували недавно.
Ми також розповідали, чи зможуть учні на Харківщині навчатися у змішаному форматі з 1 вересня.