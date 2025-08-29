З 1 вересня учні у Харкові навчатимуться у безпечних локаціях офлайн. Мовиться про сім спеціально збудованих підземних школах і шість переобладнаних станцій метро.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Він уточнив, що лише у перший клас вже записалося 6 тисяч дітей.

Чи будуть у Харкові лінійки 1 вересня?

Терехов повідомив, що у місті урочистості до Дня знань відбуватимуться у підземних школах.

Для нас це дуже важливо, бо це – емоція наших маленьких містян,

– уточнив він.

Також посадовець наголосив на тому, що діти мають мати можливість навчатися.

І навчання не тільки в системі онлайн, але й офлайн. Бо ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами. І руйнації жахливі,

– додав Терехов.

Зараз очне навчання у Харкові можливе лише завдяки школам під землею.

Як у Харкові підготувались до нового навчального року?

Терехов повідомив, що у місті будують підземні школи та вже переобладнали шість станцій метрополітену.

Готуємо їх, для того, щоб 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені. Крім цього, ми будемо мати до 1 вересня ще сім шкіл під землею,

– уточнив він.

Він зауважив, що три з них побудували недавно.