На яку тему проведуть перший урок у школах України

Перший урок у школах України проведуть 2 вересня – у перший день нового навчального року. МОН вже визначило рекомендовану тему.

Це вказано у листі відомства до керівників обласних адміністрацій про організацію 2024/2025 навчального року в закладах загальної середньої освіти. Перший урок МОН радить присвятити вшануванню пам'яті полеглих Героїв.

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На яку тему проведуть перший урок у школах

Так, відповідно до Плану заходів з відзначення у 2024 році Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 р. № 570, перший урок у новому 2024/2025 навчальному році у школах пропонуємо присвятити вшануванню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Під час підготовки та проведення першого уроку "Vincit qui meminit (Перемагає той, хто пам'ятає)" можна використовувати методичні рекомендації Українського інституту національної пам'яті для закладів освіти до Дня пам'яті захисників України.

Вони розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України за покликанням.

Нагадаємо, що торік МОН радило провести першим урок на тему "Ти як? Повертаємось до школи".