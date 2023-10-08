Їх вживають усі: які популярні запозичення мають красиві українські відповідники

Доволі часто з уст українців можна почути чимало іншомовних слів. Зокрема, вживає їх, адже вважає дуже модними, молодь.

Натомість в українській мові є красиві відповідники до популярних запозичень, які нічим їм не поступаються. І Освіта 24 пропонує вам їх запам'ятати і активно вживати.

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Якими українськими відповідниками замінити популярні іншомовні слова

У двадцять дев'ятій добірці пропонуємо вам 10 популярних іншомовних слів, які ви можете часто чути. Також розповідаємо, які слова зі солов'їної мають подібне чи тотожне значення.