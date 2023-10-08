Їх вживають усі: які популярні запозичення мають красиві українські відповідники

8 жовтня 2023, 15:08
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Доволі часто з уст українців можна почути чимало іншомовних слів. Зокрема, вживає їх, адже вважає дуже модними, молодь.

Натомість в українській мові є красиві відповідники до популярних запозичень, які нічим їм не поступаються. І Освіта 24 пропонує вам їх запам'ятати і активно вживати. 

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Якими українськими відповідниками замінити популярні іншомовні слова

У двадцять дев'ятій добірці пропонуємо вам 10 популярних іншомовних слів, які ви можете часто чути. Також розповідаємо, які слова зі солов'їної мають подібне чи тотожне значення.

  • лук – образ;
  • меседж – повідомлення;
  • скіл – уміння, навичка;
  • дедлайн – кінцевий термін;
  • гендер – стать;
  • пранк – жарт, розіграш;
  • лайфхак – порада 
  • кавер – переспів;
  • івент – захід, подія;
  • меню – стравопис. 
Тож не соромтесь віддавати перевагу питомим словам, а не запозиченим! Вдосконалюйте свою українську!
Автор: Марія Волошин