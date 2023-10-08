Их используют все: какие популярные заимствования имеют красивые украинские соответствия

Часто из уст украинцев можно услышать немало иноязычных слов. В частности, употребляет их, ведь считает очень модными молодежь.

В украинском языке есть красивые соответствия к популярным заимствованиям, которые ничем им не уступают. И Образование 24 предлагает вам их запомнить и активно употреблять.

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Какими украинскими соответствиями заменить популярные иноязычные слова

В двадцать девятой подборке предлагаем вам 10 популярных иностранных слов, которые вы можете часто слышать. Также рассказываем, какие слова из соловьиной имеют подобное или тождественное значение.