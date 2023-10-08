Их используют все: какие популярные заимствования имеют красивые украинские соответствия

8 октября 2023, 15:08
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Часто из уст украинцев можно услышать немало иноязычных слов. В частности, употребляет их, ведь считает очень модными молодежь.

В украинском языке есть красивые соответствия к популярным заимствованиям, которые ничем им не уступают. И Образование 24 предлагает вам их запомнить и активно употреблять.

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Какими украинскими соответствиями заменить популярные иноязычные слова

В двадцать девятой подборке предлагаем вам 10 популярных иностранных слов, которые вы можете часто слышать. Также рассказываем, какие слова из соловьиной имеют подобное или тождественное значение.

  • лук – образ;
  • меседж – повідомлення;
  • скіл – уміння, навичка;
  • дедлайн – кінцевий термін;
  • гендер – стать;
  • пранк – жарт, розіграш;
  • лайфхак – порада
  • кавер – переспів;
  • івент – захід, подія;
  • меню – стравопис.
Так что не стесняйтесь отдавать предпочтение удельным словам, а не заимствованным! Совершенствуйте свой украинский!
Автор: Марія Волошин