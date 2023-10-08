Их используют все: какие популярные заимствования имеют красивые украинские соответствия
8 октября 2023, 15:08Читати новину українською
Часто из уст украинцев можно услышать немало иноязычных слов. В частности, употребляет их, ведь считает очень модными молодежь.
В украинском языке есть красивые соответствия к популярным заимствованиям, которые ничем им не уступают. И Образование 24 предлагает вам их запомнить и активно употреблять.
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Какими украинскими соответствиями заменить популярные иноязычные слова
В двадцать девятой подборке предлагаем вам 10 популярных иностранных слов, которые вы можете часто слышать. Также рассказываем, какие слова из соловьиной имеют подобное или тождественное значение.
- лук – образ;
- меседж – повідомлення;
- скіл – уміння, навичка;
- дедлайн – кінцевий термін;
- гендер – стать;
- пранк – жарт, розіграш;
- лайфхак – порада
- кавер – переспів;
- івент – захід, подія;
- меню – стравопис.