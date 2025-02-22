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22 лютого, 10:26
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Їх часто вживають: цих 5 слів не існує в українській мові

Марія Волошин
Основні тези
  • Мовознавиця Аліна Острозька назвала 5 слів, яких немає в українській мові.
  • Це – УЗІ, ЗАГС, оточуючий, МРЕО, учбовий.
  • Як їх замінити – читайте у новині. 

Українці можуть вживати слова, яких немає в нашій мові. Зокрема, коли використовують у мовленні абревіатури.

Мовознавиця Аліна Острозька назвала 5 слів, яких насправді не існує в українській мові. Хоча їх часто використовують, зазначає 24 Канал

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Цих 5 слів немає в нашій мові

Отож запам'ятайте їх:

  1. УЗІ

УЗІ – це калька з російської мови, що розшифровується як "ультразвуковое исследование". Але українці не "исследуют", вони досліджують. Тому правильний варіант – УЗД, тобто ультразвукове дослідження. 

  1. ЗАГС

ЗАГС – це абревіатура, утворена у радянський час. Її активно зараз вживають в РФ та у Білорусі. В Україні до 2010 року діяли РАГСи – ограни реєстрації актів громадянського стану. Потім їх перейменували на РАЦСи – органи реєстрації актів цивільного стану. 

  1. Оточуючий 

Оточуючий – ще одна калька з російської, адже ми знаємо, що активні дієприкметники теперішнього часу на -учий, -ючий – невластиві нашій літературній мові. І якщо їх навіть фіксують словники, то це означає, що радянська влада активно втручалася у нашу мову.

Залежно від контексту це слово можна замінити на:

  • довколишній;
  • навколишній;
  • довкружний;
  • довкілля;
  • оточення (про людей);
  • прибічники;
  • близькі.
  1. МРЕО

МРЕО – це абревіатура, якої немає в українській мові. Ви могли ще чути про українізований варіант МРЕВ. Однак саме цю структуру Кабмін ліквідував 2015 року. 

  1. Учбовий 

Учбовий – це також калька з російського прикметника "учебний". В українській мові ми використовуємо прикметний "навчальний".  До слова, навчальні автівки тепер маркують літерою "Н" замість "У". 

Яких слів немає в українській мові: відео