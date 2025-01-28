5 українських слів, які у нас поцупили: поверніть їх у своє мовлення
- У статті обговорюються 5 українських слів, які були вилучені зі словників у радянський час, але варті повернення.
- Слова, які були замінені: "живе срібло", "заклярмовувати", "надма" та інші.
Низка українських слів, вилучених зі словників у радянський час, нині здаються чужими та дивними. Але ці питомо українські слова варті на повернення.
Кілька тисяч слів було репресовано, але чому ж ними знову не заговорити? 24 Канал пропонує пригадати п'ятірку з них, посилаючись на тікток @show_rami.
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Ці 5 слів заборонили та вилучили
Приємно, що сучасні українські філологи, мовознавці, а також блогери розповідають у соцмережах про мову. Та намагаються повернути вилучені слова у наше мовлення.
Добірка слів, які заборонили та підмінили у 1933 році:
Живе срібло – замінили на ртуть.
Заклярмовувати – брати у дужки.
Суходіл – замінили на континент.
Надма – стала дюною.
Рамено – стало плечем.
Які слова для вас були відомі, які стали відкриттям?
5 украдених слів: дивіться відео
Тішить, що деякі слова знову є у мовленні – як суходіл чи клярма – фігурна дужка.
Важливо, щоб ми любили та плекали рідну мову. Розуміли, яка вона милозвучна. А також більше повертали репресованих слів.