5 украинских слов, которые у нас украли: верните их в свою речь
Ряд украинских слов, изъятых из словарей в советское время, сейчас кажутся чужими и странными. Но эти исконно украинские слова стоят возвращения.
Несколько тысяч слов было репрессировано, но почему же ими снова не заговорить? 24 Канал предлагает вспомнить пятерку из них, ссылаясь на тикток @show_rami.
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Эти 5 слов запретили и изъяли
Приятно, что современные украинские филологи, языковеды, а также блогеры рассказывают в соцсетях о языке. И пытаются вернуть изъятые слова в нашу речь.
Подборка слов, которые запретили и подменили в 1933 году:
"Живе срібло" – заменили на ртуть.
"Заклярмовувати" – брать в скобки.
"Суходіл" – заменили на континент.
"Надма" – стала дюной.
"Рамено" – стало плечом.
Какие слова для вас были известны, какие стали открытием?
5 украденных слов: смотрите видео
Радует, что некоторые слова снова есть в речи – как "суходіл" или "клярма" – фигурная скобка.
Важно, чтобы мы любили и лелеяли родной язык. Понимали, какой он благозвучный. А также больше возвращали репрессированных слов.