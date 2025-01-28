5 украинских слов, которые у нас украли: верните их в свою речь

Ряд украинских слов, изъятых из словарей в советское время, сейчас кажутся чужими и странными. Но эти исконно украинские слова стоят возвращения.

Несколько тысяч слов было репрессировано, но почему же ими снова не заговорить? 24 Канал предлагает вспомнить пятерку из них, ссылаясь на тикток @show_rami.

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Эти 5 слов запретили и изъяли

Приятно, что современные украинские филологи, языковеды, а также блогеры рассказывают в соцсетях о языке. И пытаются вернуть изъятые слова в нашу речь.

Подборка слов, которые запретили и подменили в 1933 году:

"Живе срібло" – заменили на ртуть.

"Заклярмовувати" – брать в скобки.

"Суходіл" – заменили на континент.

"Надма" – стала дюной.

"Рамено" – стало плечом.

Какие слова для вас были известны, какие стали открытием?

5 украденных слов: смотрите видео

Радует, что некоторые слова снова есть в речи – как "суходіл" или "клярма" – фигурная скобка.

Важно, чтобы мы любили и лелеяли родной язык. Понимали, какой он благозвучный. А также больше возвращали репрессированных слов.