Попробуйте вспомнить сколько русских слов вы не знаете в переводе? Заполняем языковые пробелы в рубрике "Антисуржик. говорим на украинском правильно!". 24 Канал предлагает проверить себя на знание украинского языка вместе с Викторией Хмельницкой.

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Знаете ли вы соответствия этих слов

Проверьте свои знания украинского языка в небольшом тесте от языковеда Виктории Хмельницкой. Все ли удалось перевести, и все ли украинские соответствия вы знаете?

Как звучат эти слова на украинском: смотрите видео

Поэтому запомните, как эти слова звучат на украинском и используйте их:

"вимОгливий" или "вибАгливий", – а не "требовательный";

"витривалий", – а не "выносливый";

"надмырний", – а не "чрезмерный";

"млОсний", – а не "томный";

"образотвОрчий", – а не "изобразительный";

"промОвистий", – а не "красноречивый".

А если вы не знаете значения некоторых слов, то украинские словари предлагают следующие толкования.

"Вимогливий" – человек, который ставит перед кем-либо большие требования, добивается тщательного выполнения, осуществления чего-то, а также высокого качества материалов. Например – требовательный руководитель.

А вот "вибагливий", еще приравнивают к слову капризный – человек, которому сложно угодить.

"Витривалий" – это крепкий, стойкий человек, способный выдерживать большое физическое или моральное напряжение.

"Надмірний" – то, что превосходит меру, обычную норму чего-либо – количество, размеры, запросы, потребности, требования и так далее.

"Образотворчий" – слово касается и искусства, и литературы – это отражение сущего в виде различных образов, в частности таких как художественные образы на плоскости (графика, живопись и т.д.) и в пространстве (скульптура) или художественного описания обрезов в литературе.

"Млість" и, соответственно, "млосний" – состояние расслабленности или усталости, изнеможения – томный вечер – расслабленный, легкий или жаркий. Может касаться и аромата, "млосний" – это сладковатый, пьянящий.

"Промовистий" – который без лишних комментариев, объяснений четко, точно передает, выражает, воспроизводит что-либо. Можно использовать для взгляда, улыбки, одежды, поведения, рисунка, графика, списка, диаграммы, цифр и других показателей

Если знаете все – радуемся! Давайте говорить на украинском!