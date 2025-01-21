В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал предлагает соответствия к русизму "нараспашку", ссылаясь на тикток Ксении Угненко. Говорим на украинском чисто!
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Как сказать на украинском "нараспашку"
Странный русский язык "нараспашку" можно услышать довольно часто. Его используют, потому что не знают украинского заменителя. А у нас их несколько и это зависит от обстоятельств.
Если мы говорим об одежде нараспашку, то украинским аналогом будет – "нарозхрист". Одежда "нарозхрист" или "розхристаный" – "Ти чому такий розхристаний?"
А еще можно сказать – "незащипнутий" или "непидперезаный".
Этот термин касается неаккуратно одетого человека, в одежде навыпуск, незастегнутого или даже непричесанного.
Русское выражение "душа нараспашку", означающее откровенного, искреннего человека, на русском звучит как:
- "розхристана душа";
- "душа на росхрист";
- "непотайна душа";
- или "серце на долони".
Если мы говорим нараспашку об окнах и дверях, то на русском это будет – "навстіж". "Вікно прочинено навстіж".
Не "нараспашку": смотрите видео
Избавляемся от русизмов и говорим на украинском!