У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал пропонує відповідники до русизму "нараспашку", посилаючись на тікток Ксенії Угненко. Говоримо українською чисто!
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Як сказати українською "нараспашку"
Чудернацький росіянізм "нараспашку" можна почути досить часто. Його використовують, бо не знають українського замінника. А у нас їх декілька і це залежить від обставин.
Якщо ми говоримо про одяг "нараспашку", то українським відповідником буде – нарозхрист. Одяг нарозхрист чи розхристаний – Ти чому такий розхристаний?
А ще можна сказати – незастебнутий чи непідперезаний.
Цей термін стосується неакуратно одягнутої людини, в одязі навипуск, незастебнутої чи навіть непричесаної.
Російський вислів "душа нараспашку", що означає відверту, щиру людину, українською звучить як:
- розхристана душа;
- душа на розхрист;
- непотайна душа;
- чи серце на долоні.
Якщо "нараспашку" говоримо про вікна та двері, то українською це буде – навстіж. Вікно прочинене навстіж.
Не "нараспашку": дивіться відео
Позбуваємося росіянізмів і говоримо українською!