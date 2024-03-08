Як правильно українською назвати "Міждународний" жіночий день

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Тож жінки отримують вітання та подарунки з нагоди свята.

Головне – не вітати рідних з "8 марта" і не поширювати ненависну радянську ідеологію. Також варто пильнувати, аби не наробити помилок у вітанні, зазначає Освіта 24.

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Як українською сказати "міждународний"

Іноді на листівках, які ви отримуєте з нагоди свята, можете прочитати привітання з "Міждународним" жіночим днем. Натомість це слово є суржиковим, тож вживати його не потрібно.

Правильно українською треба вітати з Міжнародним жіночим днем. Тож не припускайтеся цієї помилки та вітайте рідних правильно.

Також нагадаємо, що в українській мові немає слова "март" – є "березень". Тож сьогодні на календарі – 8 березня.

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Чому українці не святкують "8 марта"

У нашій державі вже кілька років тривають дискусії щодо доцільності святкування 8 березня – а не "8 марта".

Якщо останнє пов'язане із радянськими стереотипами та пропагандою, то Міжнародний жіночий день святкувати можна. Це – не радянське свято. Варто лише відкинути радянський підхід його осмислення.