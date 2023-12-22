11-класниця встановила рекорд України зі знання англійської мови і отримала грант

16-річна Діана Бурдейна з Чернівецької області вразила країну своїми знаннями. Вона стала рекордсменкою у номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic".

Очільниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова зазначила, дівчина навчається в 11 класі у місті Заставна. І розповіла, чим важливий її рекорд.

Дивіться також Мріє стати політиком: 13-річний школяр встановив унікальний рекорд України

11-класниця встановила рекорд України зі знання англійської мови

Вєтрова зауважила, що такий рівень англійської зазвичай здобувають 20 – 22-річні випускники вишів, якщо успішно складуть іспит.

Адже це академічний рівень і п'ятий показник за шкалою CEFR – загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою,

– зазначили у Національному реєстрі рекордів.

І додали, що з таким рівнем знання школярка може вже розпізнавати прихований сенс мови, вживати специфічну лексику, термінологію, робити синхронні професійні переклади, а також ефективно використовувати англійську мову в академічних колах і впевнено комунікувати в науковому середовищі.

Діана розповіла УП, що іноземними мовами цікавитися ще з дитинства. У школі почала вивчати англійську посилено, а також – німецьку.

Десь 4 роки тому я додатково почала займатися англійською з репетиторкою, і вважаю, що саме вона допомогла мені вийти на такий рівень, який маю зараз,

– каже рекордсменка.

І додає, що іспит склала у Польщі близько року тому. Те, що потрапила на рекорд, стало для неї несподіванкою.

Сертифікат про рекорд мені мали принести на урок англійської в школі, але повітряна тривога все перебила. Тому мені вручили його пізніше, але теж на уроці англійської,

– каже учениця.

Діані також вручили грант на безоплатне навчання у приватному університеті на будь-якому факультеті на її вибір. Вона ж хоче вступати на юридичний факультет або на міжнародні відносини.

Зупинятися на досягнутому не планує. При цьому має намір допомагати Україні.

Раніше ми писали, що 24-річний Євгеній Нотевський здобув п'ять вищих освіт і встановив рекорд України. Він серед чоловіків до 25 років зміг стати першим таким дипломованим спеціалістом.