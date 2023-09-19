Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова заявила про реєстрацію національного рекорду у номінації "Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні".

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Євгеній Нотевський здобув п'ять вищих освіт і встановив рекорд

За понад 6 років – з вересня 2016 року до грудня 2022 року – Євген здобув освіту за фахом:

економіка;

право;

магістр менеджменту;

магістр державного управління та місцевого самоврядування;

магістр харчових технологій.

4 із 5 отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту – із відзнакою.

За час навчання був лауреатом іменної академічної стипендії Президента України (2019), Премії київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (2019) та іменної академічної стипендії Верховної Ради України (2020).

На сьогодні Євген Нотевський є здобувачем третього освітнього рівня (PhD) за спеціальністю "Менеджмент" (ІІ курс) у своїй альма-матер – КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Також як президент однієї з громадських організацій очолює Волонтерський штаб Миколаївської області.

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У Києві зафіксували рекорд

18 вересня у головному корпусі КНЕУ імені Вадима Гетьмана зафіксували вищезгаданий рекорд, пише "Вечірній Київ".

Євген розповів, що він родом з маленького міста Первомайськ, що на Миколаївщині.

У 2016 приїхав у Київ на навчання і був вражений: велике місто – великі можливості. Дуже важливо не зламатись, не "розпилятися" на розваги й успішно здати першу сесію,

– розповів про те, як досягнув такого результату Нотевський.

Зауважимо: рекорд про найбільшу кількість дипломів про вищу освіту встановила Надія Яровенко з Вінниці. На момент фіксації вона здобула 5 освіт, але була старша за Євгена.