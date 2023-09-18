Про це вказано у законопроєкті, який розробило МОН. Міносвіти вважає, що таке рішення дозволить трансформувати найрозвиненіші територіально відокремлені структурні підрозділи і коледжі в самостійні заклади освіти, приєднати їх до місцевих вишів або припинити.

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МОН реорганізує мережу коледжів і підрозділів вишів

У МОН вважають, що вищезгадані структурні підрозділи ЗВО є найсуперечливішою частиною системи вищої освіти.

У міністерстві при цьому пояснили: ці підрозділи створили, аби учням та студентам було зручно вчитися ближче додому.

Сучасний розвиток інформаційних технологій та досвід організації дистанційного навчання в 2020 – 2023 роках довели доступність освітніх послуг закладів вищої освіти в будь-якій точці України та світу. Коледжі в системі вищої освіти не отримали значного поширення порівняно з закладами фахової передвищої освіти,

– пояснили у МОН.

І додали, що більшість територіально відокремлених структурних підрозділів і коледжів є невеликими та дублюють спеціальності місцевих ЗВО. При цьому мають обмежені кадрові і матеріально-технічні ресурси для забезпечення високої якості вищої освіти.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Ухвалення відповідного закону сприятиме створенню передумов для ухвалення рішень про суттєве укрупнення закладів вищої освіти.