Об этом указано в законопроекте, который разработал МОН. Минобразования считает, что такое решение позволит трансформировать наиболее развитые территориально обособленные структурные подразделения и колледжи в самостоятельные учебные заведения, присоединить их к местным вузам или прекратить.

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МОН реорганизует сеть колледжей и подразделений вузов

В МОН считают, что вышеупомянутые структурные подразделения ЗВО являются противоречивой частью системы высшего образования.

В министерстве при этом объяснили: эти подразделения создали, чтобы ученикам и студентам было удобно учиться поближе домой.

Современное развитие информационных технологий и опыт организации дистанционного обучения в 2020 – 2023 годах доказали доступность образовательных услуг заведений высшего образования в любой точке Украины и мира. Колледжи в системе высшего образования не получили широкого распространения по сравнению с учреждениями профессионального высшего образования,

– объяснили в МОН.

И добавили, что большинство территориально обособленных структурных подразделений и колледжей небольшие и дублируют специальности местных ЗВО. При этом обладают ограниченными кадровыми и материально-техническими ресурсами для обеспечения высокого качества высшего образования.

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Принятие соответствующего закона будет способствовать созданию предпосылок для принятия решений о существенном укрупнении высших учебных заведений.