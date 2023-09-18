Об этом указано в законопроекте, который разработал МОН. Минобразования считает, что такое решение позволит трансформировать наиболее развитые территориально обособленные структурные подразделения и колледжи в самостоятельные учебные заведения, присоединить их к местным вузам или прекратить.
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В МОН считают, что вышеупомянутые структурные подразделения ЗВО являются противоречивой частью системы высшего образования.
В министерстве при этом объяснили: эти подразделения создали, чтобы ученикам и студентам было удобно учиться поближе домой.
Современное развитие информационных технологий и опыт организации дистанционного обучения в 2020 – 2023 годах доказали доступность образовательных услуг заведений высшего образования в любой точке Украины и мира. Колледжи в системе высшего образования не получили широкого распространения по сравнению с учреждениями профессионального высшего образования,
– объяснили в МОН.
И добавили, что большинство территориально обособленных структурных подразделений и колледжей небольшие и дублируют специальности местных ЗВО. При этом обладают ограниченными кадровыми и материально-техническими ресурсами для обеспечения высокого качества высшего образования.
Принятие соответствующего закона будет способствовать созданию предпосылок для принятия решений о существенном укрупнении высших учебных заведений.